Fortaleza pode chegar aos R$ 4 milhões em premiação na Copa do Nordeste; veja valores

Por ter chegado à final, o Leão já garantiu R$ 1,3 milhões, valor pago ao vice-campeão. Ao avançar às quartas, o Leão embolsou R$ 524 mil. Com a vaga nas semis, já foram mais R$ 733 mil

O Fortaleza venceu o Sport nesse último domingo, 26, por 4 a 1, e garantiu vaga na final da Copa do Nordeste pela terceira vez na história.

Além de chegar a decisão e manter vivo o sonho do tricampeonato, o Leão do Pici pode, ainda, garantir premiação de R$ 4,7 milhões, somando todas as fases. Em caso de título, 2,094 milhões.

