Moisés vive noite mágica e é decisivo em ida do Fortaleza à final da Copa do Nordeste

O hat-trick em São Lourenço da Mata foi apenas o segundo na trajetória do jogador. O primeiro com a camisa leonina

A goleada do Fortaleza por 4 a 1, diante do Sport, que garantiu o Leão na final da Copa do Nordeste, ficará marcada na carreira do atacante Moisés. O camisa 21 anotou três gols na tarde deste domingo, 26, na Arena Pernambuco e foi fundamental na classificação leonina.

A atuação chega em bom momento para o atleta. Desde o seu retorno, após passar um período no Cruz Azul, do México, o jogador ainda estava distante do que havia sido na sua primeira passagem pelo Pici, que o transformou na venda mais cara do futebol cearense.