Moisés marca primeiro hat-trick com a camisa do Fortaleza

Com três gols marcados na semifinal, atacante agora assumiu a artilharia da Copa do Nordeste de 2024 com seis gols

O atacante Moisés brilhou na noite deste domingo, 26, ao marcar um hat-trick na vitória do Fortaleza por 4 a 1 sobre o Sport, na Arena Pernambuco, pela semifinal da Copa do Nordeste de 2024. Esta é a primeira vez que ele alcança a marca de três gols em uma partida defendendo a camisa do Leão do Pici. Em 113 jogos pelo Fortaleza, já soma 30 gols.

Na carreira, esta é a segunda vez que Moisés marca um hat-trick. A primeira aconteceu na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020, quando atuava pela Ponte Preta e se destacou na goleada por 7 a 2 contra o Figueirense.

Com os gols marcados na semifinal, Moisés agora entra de vez na disputa pela artilharia do Nordestão. Ele assumiu o posto de maior goleador do torneio, com seis gols. Na sequência, aparecem Anselmo Ramon (CRB) e Gustavo Coutinho (Sport), com cinco gols, cada.