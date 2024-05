CRB derrota o Bahia nos pênaltis e decide a Copa do Nordeste

O CRB vai decidir a Copa do Nordeste pela segunda vez em sua história. Após empatar em 0 a 0 no tempo normal, venceu o Bahia por 8 a 7 nos pênaltis e enfrentará o Fortaleza, que eliminou o Sport, na decisão da competição. O heroi da partida foi o goleiro Matheus Albino, que pegou a cobrança de Caio Alexandre, já na série eliminatória. As finais da competição inicialmente acontecem nos dias 5 e 9 de junho, mas a CBF ainda pode mudar as datas.

O Bahia volta a campo no próximo domingo (2), contra o Atlético, pelo Brasileirão. Já o CRB joga na mesma data diante da Ponte Preta, pelo Brasileiro da Série B.

Primeiro Tempo

Ao contrário do que se poderia imaginar, foi o CRB quem tomou a iniciativa na partida. Sendo assim, dominou as ações contra os anfitriões e criou sua melhor chance aos 13 minutos. Hereda arrancou pela ponta direita, soltou uma bomba e a bola passou muito perto do ângulo direito de Marcos Felipe.