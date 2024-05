Sport confirma mais de 16 mil torcedores para o duelo contra o Fortaleza

A Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) irá destinar 200 policiais do Batalhão de Polícia de Choque, e contará com o apoio de 10 viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Neste domingo, 26, Sport e Fortaleza entram em campo pela semifinal da Copa do Nordeste, às 18 horas, na Arena Pernambuco. O Rubro-Negro divulgou que 16.717 torcedores do clube estão garantidos no confronto. O setor leste inferior do estádio está esgotado.

A expectativa por parte dos dirigentes da agremiação pernambucana é de que o público bata a casa dos 35 mil. Recentemente foi divulgado o esquema de segurança que será realizado no dia do duelo.

A Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) irá destinar 200 policiais do Batalhão de Polícia de Choque, e contará com o apoio de 10 viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF).