Após atentado, PM-PE reforça escolta do Fortaleza para jogo contra o Sport

Além disso, somente torcedores oriundos do Ceará poderão participar das caravanas, que serão escoltadas por todo o Estado do Pernambuco pela Polícia Militar local

A Polícia Militar de Pernambuco irá reforçar a escolta do elenco do Fortaleza em todo o translado feito pelo Tricolor do Pici no Estado. O time cearense jogará em terras pernambucanas neste domingo, 26, quando enfrenta o Sport às 18 horas na Arena Pernambuco.

A ação visa evitar que um novo atentado ocorra, já que em último embate entre os times, pela Copa do Nordeste, o ônibus que levava o elenco do Fortaleza para fora do estádio foi atacado por torcedores do Sport com pedras e bombas, chegando a ferir atletas que estavam dentro do veículo.

De acordo com nota divulgada pela Federação Cearense de Futebol (FCF), foi decidido na reunião do Plano de Ação da partida — com participação dos órgãos de segurança de Pernambuco, Sport e Fortaleza — que o Leão do Pici deverá ter a segurança reforçada da saída ao aeroporto ao hotel, da ida do hotel ao estádio e também no retorno ao aeroporto, que se dará logo após o jogo.