PM-PE solicita contratação de 340 seguranças e destinará 200 policiais para Sport x Fortaleza

Arena Pernambuco receberá Sport x Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste 2024 Crédito: Divulgação / Sport Club do Recife

A Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) destinará mais de 200 policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) para o duelo entre Sport e Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste, no domingo, 26, às 18 horas (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata–PE. O efetivo será responsável pela segurança no estádio e no entorno da Arena Pernambuco, que ainda terá o apoio de 10 viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que intensificará a fiscalização nos arredores do palco desportivo a partir das 14 horas (de Brasília). Na reunião realizada nesta quarta-feira, 22, a PM-PE ainda solicitou ao Sport a contratação de 340 seguranças privados, que iniciarão os trabalhos a partir das 13h30min (de Brasília).