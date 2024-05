Após eliminação na Copa do Brasil, técnico do Sport foca em duelo contra Fortaleza

O duelo entre as equipes é o primeiro desde o atentado de uma torcida organizada do Sport ao ônibus que transportava a delegação cearense, em fevereiro deste ano

O Sport Club do Recife foi eliminado da Copa do Brasil 2024 nesta quarta-feira, 22, mesmo após vencer o Atlético-MG, na Arena Pernambuco. Tendo perdido o primeiro jogo por 2 a 0, a vitória mínima por 1 a 0 não foi suficiente para conseguir a classificação.

Agora o time pernambucano vira a chave e foca em outra decisão, a semifinal da Copa do Nordeste, que acontece já neste domingo, 26, contra o Fortaleza, novamente na Arena Pernambuco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O confronto definirá quem vai avançar para a final do torneio regional e enfrentar o vencedor do duelo entro Bahia e CRB, sendo ambas as semifinais decididas em jogo único. Sabendo dessa característica, o técnico do Sport, Mariano Soso, afirmou, em coletiva após o jogo contra o Galo, que o jogo contra o Tricolor do Pici tem uma dinâmica diferente.