Tabu: Fortaleza nunca venceu o Sport como visitante na Copa do Nordeste

Tricolor do Pici já jogou com terras pernambucanas diante do Leão da Ilha sete vezes pelo certame regional

Após a eliminação na Copa do Brasil diante do Vasco, o Fortaleza concentra as energias na Copa do Nordeste, competição pela qual irá disputar uma vaga na final neste domingo, 26, às 18 horas, diante do Sport, na Arena Pernambuco.

No duelo válido pelas semifinais do certame regional, o Tricolor do Pici vai em busca de quebrar um tabu: o de nunca ter vencido o Sport como visitante pela competição nordestina.

De acordo com o site de estatísticas O Gol, as duas equipes se enfrentaram sete vezes em solo pernambucano pela Copa do Nordeste entre as edições de 1994 e 2024. Os embates contabilizaram quatro vitórias ao time da casa e três igualdades, não tendo tido nenhuma vitória do Tricolor do Pici até aqui. Confira: