Contra o Sport, Fortaleza encara histórico negativo em semifinais de Copa do Nordeste

Disputando a semifinal da Copa do Nordeste pela oitava vez na história, o Fortaleza tentará diante do Sport, no domingo, 26, às 18 horas (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata–PE, superar o histórico negativo em 'semis' para chegar à final do certame regional pela terceira vez.

Em oito semifinais disputadas na Copa do Nordeste, apenas em duas ocasiões o Leão do Pici conseguiu chegar à final. Inclusive, em 2019 e 2022, conquistou os títulos ao vencer Botafogo-PB e Sport, respectivamente, tendo 100% de aproveitamento em decisões.

Na história do Nordestão, o Fortaleza foi eliminado na semifinal em 2001, 2013, 2020, 2021 e 2023, contra Bahia, Campinense, Ceará, Bahia e Ceará, respectivamente.