Após fazer 22 jogos em dois meses, Fortaleza volta a ter tempo maior entre partidas

O Fortaleza voltou a ter um tempo maior entre um jogo e outro com o adiamento da sétima e da oitava rodada da Série A devido às enchentes no Rio Grande do Sul. O Tricolor não tinha um descanso maior do que quatro dias desde o dia 21 de fevereiro, data do atentado à delegação cearense, em Pernambuco.

Nesse período, com adiamento dos jogos contra o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, e contra o Fluminense-PI, pela Copa do Brasil, o Fortaleza ficou 12 dias sem entrar em campo, recuperando atletas feridos física e psicologicamente.

Desde o confronto contra o Fluminense-PI, no dia 4 de março, o Tricolor do Pici entrou em uma maratona de jogos – dividindo atenção entre Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Brasileirão e Sul-Americana – e fez 22 confrontos em pouco mais de dois meses.