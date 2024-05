Wilton Pereira Sampaio apita o duelo entre Vasco e Fortaleza pela Copa do Brasil

A torcida do Fortaleza não guarda boas lembranças de Wilton Pereira Sampaio, ainda mais quando se trata de Copa do Brasil

O comandante do duelo pertence ao da FIFA, terá o auxílio de Bruno Boschilla (FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira, da Federação Mineira de Futebol (FMF).

Vasco e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira, 21, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro. Para o confronto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o árbitro Wilton Pereira Sampaio.

O quarto árbitro será Dyorgines José Padavoni de Andrade, enquanto o VAR ficará a cargo de Wagner Reway, da FIFA.

Histórico de polêmica

A torcida do Fortaleza não guarda boas lembranças de Wilton Pereira Sampaio, ainda mais quando se trata de Copa do Brasil. Em 2022, nas quartas de final do torneio, o Leão enfrentou o Fluminense-RJ. Na ida, vitória carioca por 1 a 0, na Arena Castelão.

No Maracanã, o Tricolor vencia por 2 a 0 com gols de Thiago Galhardo e Silvio Romero, conquistando, até aquele momento a classificação.