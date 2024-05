Fortaleza só voltará a jogar pela Série A no mês de junho

Antes disso, Tricolor do Pici irá disputa partidas de Copa do Brasil, Copa do Nordeste e da Sul-Americana

Com o adiamento de duas rodadas da Série A do Brasileirão em recorrência das enchentes no Rio Grande do Sul, o Fortaleza só voltará a jogar pelo certame nacional em junho. No retorno, o Tricolor do Pici irá enfrentar o Cuiabá no dia 2 de junho, domingo, às 18h30min, na Arena Pantanal, em Mato Grosso.

Antes disso, a equipe comandada por Vojvoda disputará outras três partidas por três diferentes competições.

O próximo jogo do Fortaleza será diante do Vasco pela terceira fase da Copa do Brasil. Após o empate em 0 a 0 na Arena Castelão, as equipes se enfrentam em partida de volta na próxima terça-feira, 21, às 21h30min, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.