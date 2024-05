Fortaleza soma mais empates do que vitórias na atual temporada

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira, 15, diante do Boca Juniors, em jogo válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No duelo, disputado na La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), o Leão do Pici terá a oportunidade de melhorar seu retrospecto no ano.

Isso porque a equipe tricolor soma mais empates do que triunfos na atual temporada. Ao todo, o time de Juan Pablo Vojvoda disputou 30 jogos em 2024, acumulando 12 vitórias, 13 empates e cinco derrotas. São 53 gols marcados e 27 sofridos.