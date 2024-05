Fortaleza acumula quatro empates na sequência negativa de cinco jogos sem vencer

O Fortaleza voltou a empatar pelo Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo, 12. Em jogo disputado na Arena Castelão, a equipe leonina até abriu o placar, mas ficou na igualdade por 1 a 1 com o Botafogo.

Esse foi o quarto empate do Leão do Pici na sequência negativa de cinco partidas sem vencer na atual temporada. No recorte, o time perdeu para o Nacional Potosí por 4 a 1, pela Sul-Americana, e empatou com Red Bull Bragantino (1x1), Corinthians (0x0) e Botafogo (1x1), pela Série A. Além disso, ainda ficou no 0 a 0 com o Vasco, pela Copa do Brasil.