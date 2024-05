Executivo do Fortaleza participará de curso da Fifa focado em gestão de futebol

Formação é focada em gestão geral de clubes e departamentos e tem duração de 18 meses. Primeira semana de aulas será no formato presencial, na sede da FIFA, em Zurique (SUI)

Tratado como principal diploma da entidade para executivos de futebol, o curso terá a sua primeira semana de aulas no formato presencial, na sede da FIFA, em Zurique (SUI). Posteriormente, os módulos de estudo serão online. Além disso, ocorrerão visitas especificas nos Estados Unidos, Arábia Saudita e países europeus.

Executivo de Futebol do Fortaleza , Bruno Costa vai participar da terceira edição do curso Gestão de Clubes, organizado pela Fifa. A formação é focada em gestão geral de clubes e departamentos e tem duração de 18 meses.

Em contato exclusivo com o Esportes O POVO, Bruno salientou o orgulho em fazer parte da formação e afirmou que trata a ocasião como mais uma oportunidade de aprimorar conhecimentos e representar o Fortaleza.

"Orgulho muito grande de ser selecionado dentro de um universo com mais de 500 profissionais que foram analisados. Somente 40 foram selecionados. Essa é mais uma oportunidade de levar o trabalho que desenvolvemos dentro do clube, que hoje é referência em gestão, para fora", disse.

Em março deste ano, o profissional esteve presente no TransferRoom, evento global sobre transferências no futebol, em Roma, na Itália. O encontro em questão teve como foco principal a capacitação de clubes, dirigentes e agentes no mercado.