Na pré-lista da Venezuela, Kervin receberá bônus do Fortaleza caso jogue a Copa América

Integrando a lista provisória da Venezuela para a disputa da Copa América de 2024, que acontece nos Estados Unidos no mês de junho, o meia Kervin Andrade receberá um bônus – registrado em seu contrato – do Fortaleza caso esteja na convocação final da “Vinotinto" para a competição de seleções. Os pré-selecionados foram divulgados no perfil oficial da seleção, na manhã desta segunda-feira, 13.

O Jovem assinou seu contrato em definitivo com o Tricolor do Pici em março deste ano, quando o Leão executou a prioridade de compra com valor fixado que tinha junto ao La Guaira, pagando 650 mil dólares – R$ 3,2 milhões na cotação atual – por 50% dos direitos econômicos do atleta. Conforme apurou o Esportes O POVO, o contrato de cinco anos do jovem de 18 anos possui uma cláusula de bonificação, ativada caso o mesmo alcance a convocação para jogar a Copa América.