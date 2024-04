Executivo do Fortaleza vai a Roma para evento global sobre transferências no futebol

Representando o Leão do Pici, Bruno Costa participará do TransferRoom na segunda, 18, e na terça, 19, em solo italiano

Executivo de Futebol do Fortaleza, Bruno Costa viajou para Roma, capital da Itália, para participar de um dos maiores eventos sobre futebol do mundo, o TransferRoom. O encontro em questão tem como foco principal a capacitação de clubes, dirigentes e agentes no mercado de transferências.

Realizado entre os dias 18 e 20 de março, o congresso conta com a presença de mais de 700 representantes de clubes ao redor do mundo, entre eles Porto, Benfica, Watford, PSV, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Bayer Leverkusen, etc.