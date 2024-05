Com Breno Lopes, Fortaleza embarca para encarar o Corinthians

Desfalque no empate sem gols contra o Vasco pela Copa do Brasil, por gripe, o atacante Breno Lopes viajou com a delegação tricolor

O Fortaleza embarcou para São Paulo nesta sexta-feira, 3, com 28 atletas relacionados para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21 horas (de Brasília) neste sábado, 4.

Desfalque no empate sem gols contra o Vasco pela Copa do Brasil, por gripe, o atacante Breno Lopes viajou com a delegação tricolor. Os zagueiros Kuscevic e Cardona e os meio-campistas Calebe e Lucas Sasha seguem no departamento médico.

Outra novidade na lista é a presença do centroavante Iarley Gilberto, destaque do Sub-20 do Fortaleza em 2024.