Voo fretado, delegação menor e carros 4x4: a logística do Fortaleza para jogo em Potosí

O estádio que será palco do jogo válido pela Sul-Americana fica a 4.090 metros em relação ao nível do mar

Como esta será a primeira vez em que o Leão do Pici jogará na altitude, a condição do ar rarefeito exige uma preparação especial para minimizar o impacto no rendimento dos jogadores. Por isso o Fortaleza tomou as devidas precauções antes do jogo e divulgou os preparativos do clube para a partida.

Após encarar o Corinthians pela quinta rodada do Brasileirão neste sábado, 4, às 21 horas, na Neo Química Arena, o Fortaleza viaja até a Bolívia para duelar com o Nacional Potosí pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana na quarta, 8, às 21 horas. A partida acontecerá no estádio Victor Agustín Ugarte, localizado na cidade de Potosí, que fica a 4.090 metros em relação ao nível do mar.

A preparação também passará de outros setores além do logístico, onde da preparação física até a alimentação dos jogadores. Na comissão técnica, por exemplo, o preparador físico Luis Azpiazu possui experiência no futebol boliviano e já fez a mesma viagem em outras ocasiões.

Equipe reduzida

Além disso, o Fortaleza contará com um número reduzido de integrantes da delegação e dará prioridade às funções mais cruciais: contará com apenas um roupeiro e um fisioterapeuta. Já as funções de nutricionista e médico contarão com uma equipe maior que o usual — dois de cada —, em caso de necessidade.

"Levaremos uma delegação mais curta do que o normal, para dar mais atenção aos atletas. Numa delegação maior, para além dos atletas, seriam mais pessoas, e no caso de acontecer algo, precisaríamos dar suporte médico, claro, explicou o Supervisor de Futebol do clube, Júlio Manso.

Alimentação

Além da preparação logística, o Tricolor do Pici se atentou ao cuidado antecipado com a alimentação do elenco. No cardápio pré-jogo, alimentos de difícil digestão foram substituídos por comidas mais leves.



Além disso, o clube tem reforçado a suplementação de ferro e vitamina C, conforme pontuado pelo coordenador de nutrição do time, Tiago Fontoura.

"Há cerca de um mês antes da viagem nós começamos a preparação, incluindo um incremento de ferro e vitamina C para os atletas. Além disso, usamos também um vitamínico que é precursor de óxido nítrico, que é um suplemento à base de beterraba. Seu uso é indicado para ajudar na dilatação das veias e auxilia a chegada de oxigênio na corrente sanguínea, pois a ausência de oxigênio é um dos principais motivos dos atletas sentirem o cansaço, quando respiram durante a atividade física", explicou. (Com Iara Costa)

Atualizada às 22h24min