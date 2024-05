Jornal chileno diz que Fortaleza aceitou pagar US$ 2 milhões ao Colo-Colo por caso Lucero

O Colo-Colo acionou o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) alegando que o Fortaleza teria aliciado o atleta a romper o vínculo com o time chileno para acertar com o Tricolor de Aço

O caso envolvendo Juan Martín Lucero, Fortaleza e Colo-Colo (CHI) está próximo de ser concluído. A equipe cearense e o clube chileno entraram em acordo para o pagamento, por parte do Leão do Pici, de US$ 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,2 milhões na cotação atual) para finalizar o imbróglio jurídico pela contratação do centroavante argentino em janeiro de 2023. A informação é do jornalista César Luis Merlo, do portal En Cancha, do Chile.

O Colo-Colo acionou o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) alegando que o Fortaleza teria aliciado o atleta a romper o vínculo com o time chileno para acertar com o Tricolor de Aço. As equipes aguardam validação do TAS para o imbróglio ser concluído. O O POVO trouxe a informação sobre a possibilidade do acordo no dia 20 de abril.