Durante lançamento em São Paulo, livro de Marcelo Paz tem todas as unidades vendidas

O evento foi realizado na tarde deste domingo, 5, e contou cerca de 150 torcedores do Leão do Pici

Duas semanas após o lançamento oficial do livro “Da C à Libertadores”, na capital cearense, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, marcou presença no evento de lançamento de seu livro em São Paulo, em um bar da zona oeste da capital paulista. O encontro contou com a venda de exemplares do livro e sessão de autógrafos do mandatário para os torcedores.

Realizado com o apoio da embaixada do Fortaleza na capital paulista, a ocasião representa um momento importante de proximidade com o torcedor, conforme destaca Marcelo Paz: “Foi bom poder cumprimentar cada torcedor, dar um abraço, fazer um registro e agradecer também pelo empenho deles, que mesmo à distância estão sempre ajudando o Fortaleza”.