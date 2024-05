"Tentar recuperar em casa", analisa Tinga após empate diante do Corinthians

Após a saída de campo, Tinga comentou que o Fortaleza conseguiu criar boas jogadas, mas que pecava no momento crucial. “Pecamos um pouco, tivemos duas oportunidades claras. Se a gente fosse um pouco mais eficiente, sairia com a vitória”, disse.

Lateral direito e capitão, Tinga afirmou que o foco do Fortaleza agora é tentar recuperar os pontos perdidos na Série A do Campeonato Brasileiro até o momento. Após o empate em 0 a 0 diante do Corinthians na Neo Química Arena, na noite deste sábado, 4 , o jogador afirmou que, se o Tricolor “fizer o dever de casa”, terá a oportunidade de desempenhar uma boa competição nesta temporada.

Tendo travado um duelo particular contra a joia corintiana, o atacante Wesley, o lateral do Leão disse ter usado da sua experiência para parar o jovem atleta.

O empate contra o Corinthians é o terceiro que o Fortaleza acumula no campeonato, além de uma vitória. Ainda assim, Tinga celebrou o resultado deste sábado, vide as dificuldades para conquistá-lo em território adversário.

"O Wesley é uma joia brasileira, do Corinthians, temos que enaltecer. Eu estudei bastante ele, é um cara forte e veloz, é difícil roubar a bola dele. Tem que esperar, tentar antever as jogadas às vezes e ganhar no corpo. Tentei colar no corpo dele, ele tem dificuldade na bola aérea. E tentamos também dobrar a marcação, um dá o lado de fundo, o outro vem por dentro, o que dificulta para ele. Ficamos felizes de neutralizar o melhor jogador deles”, resumiu.

Sem muito tempo para descansar, o Fortaleza volta a campo na quarta-feira, 8, pela Copa Sul-Americana. Na Bolívia, enfrenta Nacional Potosí, na Bolívia. Logo depois, recebe o Botafogo pela sexta rodada do Brasileirão, no domingo, 12.