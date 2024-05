Com jogos por cinco competições, Fortaleza alcança 11 partidas de invencibilidade

A equipe de Juan Pablo Vojvoda não alcançava tal marca desde um período parecido no ano passado (2023), quando ficou do dia 1° de abril até 14 de maio sem ser derrotado. Naquela ocasião, foram 13 jogos sem perder

Com o empate ante o Corinthians na noite deste sábado, 4, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza alcançou onze jogos de invencibilidade. Com partidas divididas entre competições estaduais, regionais, nacionais e continentais, o escrete vermelho-azul-e-branco acumula seis empates e cinco vitórias no recorte.

No período, o Tricolor registrou dois empates nas finais do campeonato estadual – derrotado nos pênaltis para seu maior rival, o Ceará –, uma vitória nas quartas de final da Copa do Nordeste sobre o Altos, um triunfo sobre o São Paulo e três empates – Cruzeiro, RB Bragantino e Corinthians – na Série A, mais um empate no jogo de ida da segunda fase da Copa do brasil ante o Vasco e três vitórias na Copa Sul-Americana, na qual lidera seu grupo que conta com Boca Juniors, Nacional Potosí e Sportivo Trinidense.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda não alcançava tal marca desde um período parecido no ano passado (2023), quando ficou do dia 1° de abril até 14 de maio sem ser derrotado. Naquela ocasião, foram 13 jogos sem perder, com cinco empates e oito vitórias. As competições disputadas eram as mesmas, com ausência da Copa do Nordeste, onde havia sido eliminado na partida anterior à sequência.