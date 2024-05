Vojvoda valoriza empate contra o Corinthians e projeta partida na Bolívia: "Condições diferentes"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.05.2024: Vojvoda. Fortaleza x Vasco. Arena Castelão. Copa do Brasil. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

Após o apito final do empate sem gols entre Corinthians e Fortaleza, que ocorreu na Neo Química Arena na noite deste sábado, 4, o treinador do Tricolor, Juan Pablo Vojvoda, concedeu coletiva de imprensa, na qual valorizou o ponto conquistado no duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A e analisou a atuação de sua equipe jogando longe de seus domínios. Ressaltando a dificuldade de vencer a equipe paulista apoiada pelos seus torcedores, o comandante do escrete vermelho-azul-e-branco apontou os erros que buscou corrigir em seu time, elogiou a grande atuação do goleiro João Ricardo e projetou o próximo confronto, ante o Nacional Potosí, na Bolívia, onde o Leão enfrentará a altitude pela primeira vez em sua história. A bola rola pela Copa Sul-Americana às 21 horas desta quarta-feira, dia 8 de maio. "O goleiro trabalhou. O João Ricardo fez um bom trabalho. O adversário teve duas ou três chances claras, mas as chances mano a mano foram nossas, eu fico com isso. A [chance] de Breno Lopes e, no segundo tempo, a de Moisés", analisou.