Jornais internacionais repercutem vitória do Fortaleza sobre Boca Juniors: "Golpe duro"

A vitória do Fortaleza por 4 a 2 sobre o Boca Juniors, na noite desta quinta-feira, 25, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana 2024, teve bastante repercussão nos jornais internacionais, com destaque para o jornal espanhol Mundo Deportivo, que chamou o triunfo da equipe cearense de “golpe duro”.

“Tocou o céu no domingo com sua estrondosa comemoração no Superclássico da competição nacional. Agora sofre um duro golpe na Copa que complica a classificação na Sul-Americana. Aconteceu com o Boca”, descreveu o jornal espanhol

O resultado deixou o clube argentino em segundo no grupo D da competição, cinco pontos atrás do Tricolor do Pici. Caso permaneça em segundo colocado ao final da fase de grupos, o Boca terá de passar por um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores deste ano.