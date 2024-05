Lucero marca duas vezes contra o Boca Juniors e chega a 35 gols pelo Fortaleza

Com os dois tentos anotados em uma noite iluminada, Lucero assumiu a artilharia da competição com quatro gols, ao lado de seu companheiro Yago Pikachu, que também marcou duas vezes ante a equipe argentina

O Fortaleza conseguiu uma vitória emblemática, por 4 a 2, na noite desta quinta-feira, 25, sobre o Boca Juniors na Arena Castelão. Na ocasião, um dos grandes personagens da partida, que marcava a terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, foi o camisa 9 argentino Juan Martín Lucero, que balançou as redes duas vezes e chegou a 35 gols com a camisa do Tricolor.

Com os dois tentos anotados em uma noite iluminada, Lucero assumiu a artilharia da competição com quatro gols, ao lado de seu companheiro Yago Pikachu, que também marcou duas vezes ante a equipe argentina.

A dupla divide, também, a liderança no ranking de artilheiros do escrete vermelho-azul-e-branco em competições internacionais, com nove gols cada.