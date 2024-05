Yago Pikachu exalta duelo contra Boca Juniors e rechaça facilidade por ausência de Cavani

Jogador do Tricolor do Pici concedeu coletiva na tarde desta quarta-feira, 24, e classificou embate como "um dos jogos mais importantes na história" do clube

A ausência do uruguaio Edinson Cavani do jogo entre Fortaleza e Boca Juniors na quinta-feira, 25, às 21 horas, na Arena Castelão, tem sido debatida às vésperas do embate entre as equipes, válido pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Para Yago Pikachu, do Fortaleza, entretanto, a baixa do maior craque do clube argentino não dá ao Tricolor do Pici maiores facilidades no duelo.

Em coletiva cedida nesta quarta-feira, 24, o jogador explicou que o Leão deverá ter alguns fatores ao seu favor — como campo e temperatura —, mas que ainda assim, quando a bola rolar a disputa deverá se igualar pelo número de atletas em campo.

"A gente tem o fator campo, torcida, gramado que estamos mais acostumados que o nosso adversário. Tem o fator calor que estamos mais acostumados também, então tem aspectos que podemos tirar vantagem, mas dentro de campo são 11 contra 11. Se o Cavani não jogar não muda muita coisa porque o importante somos nós, que vamos estudar nosso adversário, características de cada um que pode substituí-lo. Temos que ter cuidado com cada um, independente se eles vem com o time completo, misto ou alternativo. Importante é o que vamos propor", salientou.