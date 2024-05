Boca faz treino de apronto para encarar o Fortaleza com time alternativo; veja escalação

Antes de viajar para Fortaleza, o Boca Juniors realizou um último treino de apronto, na manhã desta quarta-feira, 24, com a provável escalação titular que entrará em campo na Arena Castelão, nesta quinta-feira, às 21 horas, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Esportes O POVO apurou que, sem a presença de sua referência ofensiva, Edinson Cavani, poupado por desgaste físico, o treinador Diego Martínez aptou por uma equipe alternativa para o confronto. O esquema tático deve ser mantido no 4-4-2, com o jovem Langoni substituindo o craque uruguaio. Mesmo com muitos reservas, Merentiel será mantido no ataque. O lateral colombiano Fabra foi testado na linha de meio de campo, onde atuará pelo lado. Diego está preocupado com as subidas dos laterais tricolores e fará marcação dobrada no setor.