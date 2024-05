Residente em Fortaleza, torcedor do Boca reencontrará time após 10 anos: "Experiência única"

O argentino Christian vive em Fortaleza há pouco menos de um ano, mas não assiste um jogo do Boca Juniors no estádio há quase uma década e espera uma grande partida na Arena Castelão

O aguardado duelo entre Fortaleza e Boca Juniors marcará alguns reencontros. O Leão volta a jogar diante do Xeneize após 14 anos, o técnico Vojvoda terá a frente um antigo rival e até mesmo o camisa 7 Tomás Pochettino reaverá a equipe que defendeu entre 2014 e 2016, no início da carreira.

Nenhum desses reencontros será, no entanto, tão emocional quanto o do argentino Cristian Abadie. O hermano de 33 anos, que vive em Fortaleza há poucos menos de um ano, não vê das arquibancadas o time do coração, Boca Juniors, há quase uma década, mas estará na Arena Castelão na quinta-feira, 25, às 21 horas, quando a bola rolar entre a equipe boquense e o Tricolor do Pici.

Ao Esportes O POVO, o portenho expressou as expectativas para o embate, demonstrando otimismo por uma vitória xeneize, apesar da ausência de Edinson Cavani entre os relacionados.