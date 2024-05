Tabu: Vojvoda só venceu o Boca Juniors como técnico uma vez

Treinador argentino já enfrentou clube xeneize quatro vezes na beira do campo e outras quatro vezes como jogador. Time argentino leva vantagem no retrospecto

O duelo entre Fortaleza e Boca Juniors desta quinta-feira, 25, às 21 horas, na Arena Castelão, marcará não somente o reencontro das equipes — que já se enfrentaram em 2010 — mas também do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda com o Xeneize. Como treinador, ele já desafiou a equipe em quatro ocasiões e só saiu com os três pontos em uma única ocasião.

A vitória ocorreu no dia 8 de abril de 2018, quando ele comandava o Defensa y Justicia. Pela 22ª rodada do Campeonato Argentino, o 'Falcão' bateu os boquenses com emoção, por 2 a 1. Apesar de iniciar o jogo bem, o time verde e amarelo acabou tomando o empate com um tento contra e a vitória só foi sacramentada aos 31 minutos do segundo tempo.

Além dessa partida, Vojvoda enfrentou o Boca Juniors em outras três ocasiões na beira de campo, com um empate sem gols quando comandava o Huracán e duas derrotas como comandante técnico de Talleres e Newell's Old Boys.