Mais de 52 mil torcedores estão garantidos no Castelão para Fortaleza x Boca Juniors

Apenas dois setores seguem disponíveis para a torcida tricolor: a Superior Sul e a Superior Norte. Os demais espaços do estádio estão com a ocupação máxima

Apesar de ainda restar dois dias para o duelo entre Fortaleza e Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, a capacidade da Arena Castelão está praticamente preenchida. De acordo com a parcial de público divulgada pelo Tricolor do Pici nesta terça-feira, 23, 52.851 torcedores garantiram presença no estádio para acompanhar o confronto.

Deste número, 31.371 são de check-in de sócios-torcedores, enquanto os 21.480 restantes são oriundos da comercialização de ingressos. Os associados do Leão, inclusive, foram responsáveis por encher seis setores da Arena Castelão: Premium, Bossa Nova, Especial, Inferior Sul, Superior Central e Inferior Norte.