Com desgaste físico, Cavani é poupado e desfalca o Boca Juniors contra o Fortaleza

O astro uruguaio sequer viajará com a delegação do time para o Brasil. O jogador ficará focado na semifinal da Copa da Liga Argentina

No treino desta terça-feira, 23, o último antes do Boca Juniors embarcar para o Brasil, Cavani treinou separado do elenco e fez somente atividades regenerativas. O uruguaio vive um momento de alto desgaste físico.

Principal astro do Boca Juniors, o atacante Cavani está fora da partida contra o Fortaleza , que acontece na quinta-feira, 25, na Arena Castelão, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A informação é do jornalista Augusto César, da ESPN Argentina.

Vale destacar que a delegação do Boca Juniors embarca para o Brasil nesta quarta-feira, 24, véspera do jogo. Cavani, por outro lado, permanecerá na Argentina. Além da ausência do uruguaio, o comandante do Boca tem outras duas dúvidas: o goleiro Chiquito Romero e o zagueiro Cristian Lema.

Restante do Boca Juniors será titular contra o Fortaleza

O Boca Juniors deverá jogar com o time titular, que venceu o River Plate no último domingo, diante do Fortaleza pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Por entender a importância do duelo para se manter na competição e alcançar a liderança do Grupo D, o presidente do clube xeneize, Riquelme, solicitou a mudança da data do jogo da semifinal da Copa da Liga Argentina diante do Estudiantes, que foi acatada.

Assim, o time argentino terá tempo o suficiente para se preparar para o jogo diante do Fortaleza e também para a partida do certame argentino, que rende vaga na Copa Libertadores de 2025. O time viajará para a capital cearense em um voo fretado e irá partir de volta para a Argentina horas após o duelo diante do Leão.