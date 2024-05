Breno Lopes revela clima no Fortaleza para jogo contra o Boca pela Sul-Americana

Repórter do caderno de Esportes

Recém chegado ao Pici, o atacante vê os companheiros prontos e preparados para o embate diante do clube xeneize. Equipes se enfrentam nesta quinta, 25, às 21 horas, na Arena Castelão

Sem estar inscrito para defender o Fortaleza na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o recém chegado atacante Breno Lopes, apresentado no Pici nesta terça-feira, 23, terá que assistir das arquibancadas o duelo do Leão diante do Boca Juniors.

Na coletiva de apresentação, entretanto, o jogador falou sobre a partida e como sente que está o clima no Tricolor do Pici após lamentar não estar apto ao jogo.