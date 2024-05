Conmebol escala Wilmar Roldán para apitar Fortaleza x Boca Juniors pela Sul-Americana

Histórico de Wilmar Roldán em 2024 por competições da Conmebol

Esta será a 1ª partida da Copa Sul-Americana arbitrada por Wilmar Roldán em 2024. O profissional, de 44 anos, porém, esteve à frente de X partidas da Libertadores na temporada, sendo: RB Bragantino x Botafogo, Rosario Central x Peñarol e Cerro Porteño x Alianza Lima.

Wilmar Roldán apitando duelos do Fortaleza

Roldán, ao longo da trajetória profissional, comandou dois duelos do Fortaleza. A primeira partida arbitrada do Tricolor do Pici aconteceu em 2020, pela Copa Sul-Americana, na vitória do Independiente por 1 a 0, no Estádio Libertadores da América, em Avellaneda (ARG).