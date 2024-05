Peruano que mora na Argentina divide amor por Fortaleza e Boca Juniors e irá ao Castelão

Willie Quispe chegou à capital cearense no domingo, 21, e conseguiu acompanhar a classificação do Fortaleza à semifinal da Copa do Nordeste ao golear o Altos–PI

Criador da embaixada do Fortaleza em Buenos Aires, o peruano Willie Quispe, torcedor do Boca Juniors, viverá um momento único — e inusitado — na próxima quinta-feira, 25, às 21 horas, no Castelão, no duelo entre o Tricolor do Pici e o Xeneize, pela 3ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

Em solo cearense para acompanhar a partida, o embaixador participou nesta terça-feira, 23, do Trem Bala, no YouTube do O POVO, e explicou como surgiu a paixão pela equipe cearense.

“Acompanho muito o futebol brasileiro em geral, Série A, B e C, neste caso, a Copa do Nordeste, o Paulistão, o Carioca, acompanho tudo. Fiz a escolha pelo carinho que recebi do torcedor, que me mandavam mensagens no Instagram, perguntando como eu estava. Escolhi o Fortaleza pelo amor que recebi do torcedor. Para o Boca (Juniors), eu sou mais um torcedor comum. Para o torcedor do Fortaleza, eu sou o Willie. Recebo carinho da torcida, me apaixonei. Minha esposa, meus filhos, todo mundo respeita o amor que tenho pelo Fortaleza”, contou.