Breno Lopes cita fatores determinantes para acerto com o Fortaleza e elogia Vojvoda

Atleta foi apresentado no Pici na tarde desta terça-feira, 23, ao lado do CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, e do presidente do clube, Alex Santiago

O desafio de sempre ser melhor e de vencer é o que move jogadores de futebol. A escolha do clube que irá defender depende, no entanto, de inúmeros fatores. Apresentado no Fortaleza nesta terça-feira, 23, o atacante Breno Lopes salientou o que foi determinante para que o atacante assinasse com o Leão do Pici até o final de 2024 — com possibilidade de contrato definitivo a partir de 2025.

"O que me fez acertar foi o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui. Tem um bom tempo que o Fortaleza vem crescendo muito. É um grupo de jogadores muito qualificados, um treinador que está há muitos anos aqui. O Fortaleza vem crescendo em competições internacionais e, quando conversei com Alex (Santiago) e com (Marcelo) Paz, eles demonstraram muito interesse em eu estar aqui", explicou o atleta.