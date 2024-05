Como mudança em data de semifinal pode influenciar time do Boca contra o Fortaleza

De acordo com imprensa argentina, o presidente do clube xeneize, Riquelme, entrou em contato com o mandatário do Estudiantes, Sebastián Verón, pedindo que a partida da semifinal da Copa da Liga Argentina entre as equipes seja realizada na próxima semana

O Boca Juniors pode vir a jogar com o time titular, que venceu o River Plate no último domingo, diante do Fortaleza pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 25, às 21 horas, na Arena Castelão, em duelo que poderá valer a liderança do grupo D do certame continental.

Por entender a importância do duelo para se manter na competição e alcançar a liderança do chaveamento, o presidente do clube xeneize, o ex-jogador Juan Román Riquelme, solicitou a mudança da data do jogo da semifinal da Copa da Liga Argentina.

Inicialmente, a partida do torneio argentino diante do Estudiantes ocorreria no domingo, 28, mas de acordo com o jornalista Sergio Maffei, do Jornal Olé, o mandatário entrou em contato direto com o presidente dos Pincharratas, o também ex-jogador Sebastián Verón, solicitando que a partida ocorra na próxima semana, na segunda ou na terça-feira, 30, que também marcará a véspera de um feriado no país hermano.