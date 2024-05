Boca Juniors não vence clubes brasileiros por competições internacionais há 3 anos

Adversário do Fortaleza nesta quinta-feira, 25, pela 3ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana, o Boca Juniors não vence clubes brasileiros por competições internacionais há quase três anos, desde 27 de abril de 2021.

Desde então, o time Xeneize sofreu revezes contra Santos, Corinthians e Fluminense e empatou com Atlético-MG (2x), Corinthians (3x) e Palmeiras (2x). Todos os duelos aconteceram pela Libertadores da América.

Historicamente, porém, o clube argentino tem vantagem contra equipes brasileiras. Foram 105 confrontos envolvendo o Boca Juniors e times do Brasil na história, com 40 vitórias do Azul y Oro, 36 empates e 29 derrotas.