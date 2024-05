Boca Juniors bate o River de virada e avança à semifinal antes de encarar o Fortaleza na Sula

A virada espetacular do Boca Juniors pode ser encarada como positiva para o Fortaleza, que enfrenta os argentinos na próxima quinta-feira, 25, no Castelão, pela terceira rodada da Sul-Americana

No embate épico entre dois gigantes do futebol argentino, o Boca Juniors saiu como vitorioso, virando o jogo contra o River Plate e garantindo sua vaga nas semifinais da Copa da Liga Argentina, na tarde deste sábado, 21. Os xeneizes saíram atrás no placar, mas reagiram e fecharam o placar favorável de 3 a 2 sobre o maior rival, no estádio Mario Alberto Kempes, na cidade de Mendoza.

A virada espetacular do Boca Juniors pode ser encarada como positiva para o Fortaleza, que enfrenta os argentinos na próxima quinta-feira, 25, no Castelão, pela terceira rodada da Sul-Americana. Isso porque com a classificação na Copa da Liga Argentina existe a possibilidade de os xeneizes entrarem em campo com um time alternativo.