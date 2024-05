CBF define data para semifinal entre Sport e Fortaleza pela Copa do Nordeste

O duelo, marcado para o dia 26 de maio, afetará o jogo do Leão do Pici contra o Bahia, pela Série A, previsto para acontecer na mesma data

De acordo com o documento da entidade, a partida acontecerá no dia 26 de maio, um domingo, às 18 horas, na Arena de Pernambuco, em Recife (PE). O confronto acontece em jogo único e sem nenhuma vantagem de resultado para as equipes. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Além de divulgar a tabela detalhada dos jogos da 3ª fase da Copa do Brasil , a CBF também definiu a data que Sport e Fortaleza se enfrentarão por uma vaga na final da Copa do Nordeste.

Vale ressaltar que a semifinal do Nordestão afetará o jogo do Fortaleza contra o Bahia pela Série A, que também está marcado para o dia 26 de maio. O Leão já possui uma partida em atraso no certame nacional, contra o Criciúma, também em detrimento do duelo das quartas de final da Lampions.

O vencedor do confronto entre Sport e Fortaleza garante vaga na final e enfrentará Bahia ou CRB, que duelam no outro lado da chave. Para a decisão, a CBF reservou duas datas, mas ainda sem horário definidos: dia 5 de junho, uma quarta-feira, e dia 9 de junho, um domingo.

O Sport garantiu vaga na semifinal após eliminar o Ceará, em jogo que também disputou como mandante — vantagem que conquistou por ter tido melhor campanha geral. Já o Tricolor do Pici goleou o Altos-PI por 5 a 0 e avançou de fase no Nordestão com tranquilidade.

Fortaleza e Sport vão se reencontrar em Pernambuco dois meses após atentado



O duelo colocará o Leão do Pici frente a frente a um traumático episódio vivido pelo clube no início do ano.



Em fevereiro, após as equipes se enfrentarem pela fase de grupos do torneio na Arena de Pernambuco — que também será o palco do jogo da semifinal —, o ônibus que levava a equipe do Fortaleza para Recife foi atingido por pedras e bombas arremessadas por torcedores organizados do Leão da Ilha.



O episódio, visto como um dos mais violentos na história recente do futebol brasileiro, vitimou com ferimentos sete jogadores do Fortaleza.



Conforme citado à época pelo CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, recentemente emprestado ao Santos, sofreu um trauma cranioencefálico e precisou levar 13 pontos. João Ricardo, goleiro do Leão do Pici, levou seis. Também foram encaminhados ao hospital o lateral Dudu, o volante Lucas Sasha, os zagueiros Emanuel Britez e Titi e Yago Pikachu.