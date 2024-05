Paz lança livro com bastidores inéditos que relembra trajetória da C à Libertadores

De uma perspectiva diferente e pessoal, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, reconta de forma inédita toda a trajetória do Tricolor da C à Libertadores, percurso que intitula o livro que lançará na quarta-feira, 24. A obra promete narrar histórias inéditas de bastidores do processo de ascensão do Leão no cenário nacional e internacional.

O lançamento está confirmado para acontecer a partir das 18 horas do dia 24, na Laion World, nova loja tricolor localizada na Av. Senador Virgílio Távora, 617. Vale ressaltar que, além do livro, o evento também marcará a inauguração oficial da Laion World e a exibição do novo uniforme do clube para a temporada.