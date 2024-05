Em CPI, John Textor elogia Fortaleza e trabalho de Marcelo Paz: "Mente muito aberta"

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas (CPIMJAE) realizou oitiva de sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) Botafogo de Futebol e Regatas, John Textor. Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

Em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga manipulação em jogos de futebol, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, citou o Fortaleza e o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz. Após responder um questionamento do senador do Novo e ex-presidente do Fortaleza, Eduardo Girão, o norte-americano lembrou que tentou contratar o mandatário do Leão, conforme informado anteriormente pelo Esportes O POVO, e elogiou o clube cearense. "Tentei contratar o CEO da sua equipe (Fortaleza), mas como pode ver a pessoa ao seu lado (Thairo Arruda) acabou herdando o cargo. Mas posso dizer que Marcelo é uma pessoa com a mente muito aberta para corrigir as ideias de jogo, dessa modalidade, e eu enxergo tudo isso lá no Fortaleza", ressaltou ele.