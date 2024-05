Boca usará titulares contra Fortaleza após jogo da Copa da Liga Argentina ser adiado

Xeneize quer jogar com força total diante do Tricolor do Pici para somar vitória e conquistar liderança do Grupo D, atualmente da equipe comandada por Vojvoda

O Boca Juniors deverá jogar com o time titular, que venceu o River Plate no último domingo, diante do Fortaleza pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Por entender a importância do duelo para se manter na competição e alcançar a liderança do Grupo D, o presidente do clube xeneize, Riquelme, solicitou a mudança da data do jogo da semifinal da Copa da Liga Argentina diante do Estudiantes, que foi acatada, passando para a próxima terça-feira, 30, véspera de feriado na Argentina.

Assim, o time argentino terá tempo o suficiente para se preparar para o jogo diante do Fortaleza e também para a partida do certame argentino, que rende vaga na Copa Libertadores de 2025.