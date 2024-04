Fortaleza sofreu apenas duas derrotas como mandante em competições internacionais

Desde que estreou em competições internacionais, jogando diante do Independiente em 2020, o Fortaleza já disputou 29 jogos entre Copa Libertadores e Sul-Americana. Com a vitória consistente de 5 a 0 diante do Nacional Potosí nessa quarta-feira, 10, o Leão do Pici deu continuidade à boa atuação que vem tendo como mandante contra times estrangeiros.

Nesse recorte de jogos em casa por competições internacionais, o Leão do Pici se destaca pelo bom aproveitamento. Como mandante, o Tricolor acumula nove vitórias, quatro empates e duas derrotas em quinze jogos disputados, além de 35 gols marcados e 13 concedidos.