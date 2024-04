Boa média defensiva: Fortaleza tomou apenas um gol nos últimos quatro jogos

Único tento tomado pelo Tricolor do Pici ocorreu no empate diante do Ceará, pelo segundo jogo da final do Campeonato Cearense

A vitória do Fortaleza com uma goleada por 5 a 0 diante do Potosí denotou não só uma boa atuação ofensiva do grupo comandado por Juan Pablo Vojvoda, mas também destacou os bons números defensivos.

Nos últimos quatro jogos em que disputou, o Tricolor do Pici foi vazado apenas uma vez. Após a vitória por 3 a 2 diante do Maranhão, que denotou um alerta no setor defensivo do Leão, a equipe empatou sem gols com o Ceará no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Em seguida, fora de casa, o grupo venceu o Trinidense na estreia da Sul-Americana por 2 a 0.

O único gol tomado ocorreu justamente na segunda final do Campeonato Cearense, quando a equipe empatou em 1 a 1 com o Ceará, mas acabou sendo superada nos pênaltis.