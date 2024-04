"Não só o Fortaleza, grandes times perdem nos pênaltis", diz Vojvoda após vice no Estadual

O revés tricolor acabou sendo nos pênaltis, após empate no tempo normal. O comandante argentino citou orgulho dos jogadores e relativizou a derrota nas penalidades

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, concedeu entrevista coletiva após a final do Campeonato Cearense 2024, nesse último sábado, 6, onde o Leão acabou sendo derrotado pelo Ceará e ficou com o vice da competição.



O revés tricolor acabou sendo nos pênaltis, após empate no tempo normal. O comandante argentino citou orgulho dos jogadores e relativizou a derrota nas penalidades. “ O time não foi superado, estou orgulhoso dos meus jogadores, empatamos o jogo, ficamos com um homem a menos”.