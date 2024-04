Tinga lamenta vice estadual do Fortaleza, mas afirma: "Algo maior está por vir"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.04.2024: Erick Pulga e Tinga. Ceará x Fortaleza na Arena Castelão, pela final do campeonato cearense. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

Ademais, o gaúcho frisou confiar na equipe e visar outros objetivos na temporada. “Sou forte como um leão e lutarei bravamente para dar alegria à nação. Tem algo muito maior que está por vir. Confio, acredito e lutarei por isso”, disse. Ainda neste ano, o Fortaleza disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira, 10, a equipe já retorna a campo, no Castelão, às 19 horas, contra o Nacional de Potosí/BOL, pela 2ª rodada do torneio continental.