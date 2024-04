Fortaleza faz proposta ao América-MG e tenta contratação de Emmanuel Martínez

O Leão propôs empréstimo até o final desta temporada, arcando com os salários do meio-campista de 29 anos — os tricolores não descartam incluir opção de compra ou uma compensação financeira pela cessão. O América-MG, que tem contrato com Martínez até o dezembro de 2025, pedia entra 2,5 milhões (R$ 12,5 milhões) e 3 milhões de dólares (R$ 15 milhões) para vendê-lo ao Cruzeiro.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO . O camisa 5, que ainda não atuou nesta temporada, não pretende disputar a Série B pelo Coelho e já recebeu oferta do Cruzeiro e esteve na mira do Vasco, mas sem sucesso nas tratativas. Agora, o clube do Pici tentar chegar a um acordo com os mineiros.

Além da vontade do Coelho de receber um bom montante pela negociação, o próprio volante só pretende se transferir em definitivo. O argentino chegou ao clube mineiro em 2022 e viu a família demorar a se adaptar ao Brasil, mas hoje tem a vida estabelecida em Belo Horizonte, inclusive com residência própria, o que o faz relutar em uma saída por empréstimo.

Em 2024, Emmanuel Martínez ainda não foi utilizado pelo técnico Cauan de Almeida e figurou no banco de reservas apenas na partida contra o Atlético-MG, no dia 17 de março. O camisa 5 segue rotina de treinos com o restante do elenco à espera de uma definição no mercado da bola. A janela de transferências doméstica abriu na última segunda-feira, 1º, e segue até o próximo dia 19.

O meio-campista argentino é visto pelo Fortaleza como opção para reforçar o setor após a saída de Caio Alexandre para o Bahia. Matheus Rossetto, que estava no Atlanta United, dos Estados Unidos, foi contratado, mas atuou apenas uma vez. O Tricolor havia tentado os volantes Bruno Gomes e Felipinho, mas perdeu a disputa para Internacional e Athletico-PR, respectivamente.

A carreira de Emmanuel Martínez

Emmanuel Martínez surgiu nas categorias de base do River Plate, mas iniciou a carreira profissional no modesto San Martin San Juan, da Argentina, e depois vestiu a camisa do Chacarita Juniors. A saída da terra natal aconteceu em 2018, quando foi para o Equador defender o Deportivo Cuenca.

Depois de duas temporadas, o desempenho atraiu a atenção do Barcelona de Guayaquil, clube pelo qual atuou entre 2020 e 2022, até ser adquirido pelo América-MG. No primeiro ano pelo Coelho, Martínez atuou apenas quatro vezes. Em 2023, foi um dos principais nomes do time mineiro, com 62 jogos disputados, um gol marcado e nove assistências.