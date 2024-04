Pikachu iguala Romero e Guilherme na artilharia do Fortaleza em competições internacionais

Com a camisa do Fortaleza, marcou contra Colo-Colo e Alianza Lima, pela Libertadores, e contra Estudiantes de Mérida, San Lorenzo, Corinthians e Sportivo Trinindense, pela Sul-Americana

O ala-direito Yago Pikachu marcou contra o Sportivo Trinindense, do Paraguai, e igualou Silvio Romero e Guilherme na artilharia do Fortaleza em competições internacionais. No Estádio Defensores del Chaco, o Leão do Pici venceu o “El Triqui” por 2 a 0 na estreia da Copa Sul-Americana.

Com o tento assinalado contra o Trinidense, Pikachu chegou aos seis gols em torneios internacionais. Com a camisa do Fortaleza, marcou contra Colo-Colo e Alianza Lima, pela Libertadores, e contra Estudiantes de Mérida, San Lorenzo, Corinthians e Sportivo Trinindense, pela Sul-Americana.

O TOP-3 de artilheiros do Fortaleza em competições sul-americanas é completado por Juan Martín Lucero (5) e Moisés e Thiago Galhardo (4).